FOTO: Tanja Ribič ne odneha: to je že kriminalka, skoraj so ga ujeli

Tanja Ribič že nekaj dni pogreša svojega hišnega ljubljenčka , kužka Mikija, ki je pred dnevi izginil v okolici Slovenskih Konjic. Aktivno iskanje se nadaljuje in Tanja je sporočila, da so ga že skoraj ujeli, vendar je prestrašen pobegnil in ponovno izginil neznano kam. Kuža je sicer že v letih, saj je star 15 let, je pa tudi zelo izčrpan in prestrašen.

»To je že kriminalka. Danes so ga skoraj ujeli v Zlakovi, ko sem ga iskala v sosednji vasi, pa je pobegnil! To prav ubija!! Je čisto prestrašen in brez moči. Kar izgine v visoki travi neznano kam in občasno se pojavi na kakšni cesti ali ob hiši. Morda je krenil proti Oplotnici,« je zapisala Tanja.