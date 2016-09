FOTO: Takšna je danes Martina Kajfež

Slovenija je leta 1992 spoznala eno svojih najlepših državljank, o kateri je kmalu za tem izvedel ves svet. Martina Kajfež velja še danes za eno naših najuspešnejših lepotic v modnih krogih, v svoji bogati karieri pa je očarala marsikaterega oblikovalca in fotografa. Pri višini 177 centimetrov in z merami 89-61-91 je osvajala predvsem italijansko tržišče, vsake toliko časa pa se je pojavila tudi v kakšni reklamni kampanji slovenskih naročnikov. Danes 42-letna Novogoričanka je že pred desetimi leti sklenila, da se bo po koncu aktivne kariere pogosteje vračala na rodno Primorsko, in tako jo lahko zadnje čase večkrat opazimo v Novi Gorici. Nazadnje je bila med povabljenci na rojstnodnevno zabavo radia Robin, kjer se je družila s starimi prijatelji in dokazala, da je še vedno v zavidljivi formi. Manekenske mere so se po dvajsetih letih pričakovano spremenile, v srcu pa je ostala enaka. Simpatična, dostopna in brez zvezdniških kapric. V njenem domačem kraju jo večkrat videvajo povsem brez ličil in sproščeno, kar samo potrjuje, da je blišč in denar nista pokvarila. V svojih zlatih časih je za kampanje dobila tudi do 50.000 evrov plačila, s čimer se ne more pohvaliti nobena druga slovenska manekenka. Kako prijetna je, sta spoznala tudi zakonca Nemec, ki sta naredila to spominsko fotografijo in obudila spomin na eno najlepših Slovenk, ki je še vedno videti odlično.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«