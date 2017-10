FOTO: Takšna je bila kandidatka za predsednico pred 21 leti

Kandidatka za predsednico države Maja Makovec Brenčič smo v zadnjem času spoznavali predvsem kot ministrico. Zdaj ko kandidira za predsednico države, pa je razkrila tudi nekaj podrobnosti o svojem življenju. V zadnjih 21 letih se je precej spremenila tudi njena vizualna podoba. Posnetki, ki so jih v svojem arhivu našli na nacionalni televiziji pričajo o tem, da je izgubila kar precej kilogramov, zadnja leta pa veliko časa posveča telesni dejavnosti in vadbi, pazi tudi, kaj jé, najraje ima meso in solato, makaroni in krompir pa so bolj ob strani.