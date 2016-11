FOTO: Takole Klemen mami oboževalke

Udeležba v šovu Survivor je vsekakor naporna in to so na svoji koži občutili tudi tekmovalci. Poročali smo že o tem, koliko kilogramov je kdo izgubil in kako spremenjeni so se vrnili domov, med tistimi, ki s svojimi fotografijami razvajajo oboževalke, pa je tudi tekmovalec Klemen Alič.

Ta na družabnih omrežjih razkazuje svojo izklesano postavo, čeprav v šovu morda ni bil med najmočnejšimi. Redni treningi se mu poznajo, da je zavezan športu, pa je sicer znano že od nekdaj. Pred kratkim je začel uresničevati tudi svoje poslovne načrte, ki so povezani s funkcionalnimi vadbami.