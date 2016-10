FOTO: Tako so se za noč čarovnic našemili znani Slovenci. Jih prepoznate?

Noč čarovnic je trenutek, ko mnogi lahko pokažejo svojo kreativnost in se za eno noč spremenijo v čarovnico, ali vampirja. Ujeli smo nekaj znanih obrazov, ki so se takole našemili.

Med njimi so seveda Tjaša Kokalj, Tanja Kocman, pa komentatorka šova Kmetija: nov začetek Jerica Zupan z radijskim voditeljem Robertom Roškarjem in radijski dvojec Denis Avdić (ki se tokrat ni našemil) ter Miha Deželak. Našemilili sta se tudi Rebeka Dremelj in njena hčerka Šanaja, noči čarovnic pa sta podlegla tudi Saša Lendero in njen Miha. Kdo vam je najbolj všeč ... ?