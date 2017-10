FOTO: Tako so komentatorji udrihali čez Znan obraz ima svoj glas

V novi preobrazbi v oddaji Znan obraz ima svoj glas se je pevec Marijan Novina prelevil v legendarnega Joeja Cockerja. Za tiste, ki redno spremljajo oddajo, je bil to morda najboljši nastop v sezoni. Z vokalom in mimiko naj bi po mnenju mnogih Cockerja do popolnosti preslikal.

Pa vendarle vse ni bilo, kot bi moralo biti, so komentirali po nastopu. Gledalci so se obregnili ob masko Novine, med drugim so zapisali: »Maska je katastrofa … Vsako leto slabše.« »Super vokal, vendar maska strašljiva kot za petek, 13. Joe je bil vseeno lepši!«

Z nastopom je do solz ganil tudi žiranta Gojmirja Lešnjaka Gojca.