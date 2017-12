FOTO: Tako so Božički prinesli toplino malim bolnikom na pediatriji

Hitradio Center je že četrto leto zapored polepšal bolnim otrokom bivanje v bolnišnici. S strehe Pediatrične bolnišnice v Ljubljani se je spustilo osem Božičkov oz. gorskih reševalcev. Po spustu so se skupaj z voditeljema Tanjo in Korijem ter znanimi Slovenci odpravili po sobah, kjer so obdarili otroke ter skupaj z njimi zapeli in jih razvedrili.

Prinesli toplino malim bolnikom na pediatriji

Akciji so se pridružili Nika Zorjan, BQL, reperji Nipke, Challe Salle in Trkaj ter Klara Jazbec.