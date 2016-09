FOTO: Tako si je Jurij privoščil črva

Tekmovalci v resničnostnem šovu Survivor se iz dneva v dan borijo z drugačnimi preizkušnjami. Največja težava je pomanjkanje hrane. Brini je morala na pomoč celo priskočiti zdravniška pomoč. Jurij, najstarejši tekmovalec na otoku, pa je raje, kot da bi trpel lakoto, snedel črva. Nekateri so se ob tem zgražali, drugi pa je zanimalo, kakšnega okusa je. Jurij je takrat dejal, da ima črv okus po kokosu in zemlji.

Tekmovalci so seveda zdaj že doma, a Jurijev spomin na črva je še živ: »Črv, ki živi v zemlji, je velikosti kazalca. Mislim, da ga je našel Sandi, ko je kopal luknjo za past. Z Alanom sva ga pogrela na vročih kamnih. Koža je za prežvečiti, notranjost pa je nekako brez okusa, kot pri pudingu. Je pa predsodek, ker vidiš, kaj daješ v usta. Če bi bila tema ali bi imeli zaprte oči, bi ga vsi poizkusili in najbrž rekli, da nimajo pojma, kaj jedo, in da je brez okusa.«