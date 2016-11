FOTO: Tako se poti Helena Blagne

Helena Blagne se pripravlja na glasbeni spektakel. Tretjega decembra se ji bodo namreč izpolnile sanje in bo nastopila na odru ljubljanske opere.

Priprave na koncert so v polnem teku, Helena pa v tem času skrbi, da bo tudi njeno telo preneslo te napore. Na facebooku je svojim oboževalcem pokazala, kako utrjuje svoje mišice in pokazala svoje izklesane roke in hrbet.

Pred dnevi je facebooku še zapisala, da se neizmerno veseli koncerta, ki bo menda eden izmed lepših v njeni karieri. »Boljšega uvoda v praznični december si ne bi mogla želeti. Se že noro veselim,« je zapisala.

