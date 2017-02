FOTO: Tako okrogla je Anja Jenko

Hči nekdanjega slovenskega politika Anja Jenko je že lepo okrogla. Trebušček lepotice, ki bo pri 24 letih postala mamica, je iz dneva v dan večji in Anja ga že ponosno razkazuje.

Pred kratkim so Anjo in očeta njenega še nerojenega otroka Maria ujeli v kranjskem kinu, kjer sta si ogledala film Zakaj ravno on.