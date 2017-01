FOTO: Tako jo je raztegovala Ana Klašnja

Balerina in žirantka v šovu Slovenija ima talent Ana Klašnja se je že pred časom vrnila na baletne odre. Seveda pa brez rednih treningov ne bi šlo, zato sveža mamica pridno trenira, vse zainteresirane pa o svojih dnevih redno obvešča.

Tako je na facebooku objavila fotografijo, na kateri je njena noga zavidljivo visoko, s čimer dokazuje, da je tudi po porodu gibljiva in pripravljena na nove baletne podvige. Komentatorji so jo za to pohvalili, nekateri pa seveda niso mogli verjeti, kaj lahko počne s svojo nogo.