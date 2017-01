FOTO: Tako je predsednik države vneto brcal

V športni dvorani srednje šole v Črnomlju je bilo športno, zabavno in dobrodelno. Športno-humanitarno društvo Olimpiki iz Ljubljane, ki ga vodi predsednica Nataša Kadunc, je združilo moči s tremi belokranjskimi občinami, ob Črnomlju še z Metliko in Semičem, ter poskrbelo za nadvse prijeten sobotni večer. To je bila že osma postaja ekipe Velikanov slovenskega športa na njeni nogometno-dobrodelni turneji, tokrat so zbrani denar prispevali za zdravljenje Dominika Lozarja in društvu Sožitje Bela krajina. Skupaj z izjemnimi gostitelji so še enkrat pokazali, da bolni in tisti s socialnega roba naše družbe nikakor niso pozabljeni od vseh in povsem osamljeni.

