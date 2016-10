FOTO: Tako je Marjetka sesula uveljavljena glasbenika

Na odru oddaje Slovenija ima talent iščejo priložnosti tudi že uveljavljeni glasbeniki. Ena izmed takšnih je bila tudi Tjaša Hrovat, ki je skupaj s fantom Urošem nastopila v včerajšnji oddaji. Tjašo smo prvič v podobnem šovu spremljali leta 2012, kamor se je prijavila kot samostojna pevka, kasneje pa so jo skupaj s še štirimi dekleti dali v skupino S.W.A.G.

Medtem ko je Tjaša takrat večino navdušila, pa ji žirija tokrat ni bila tako naklonjena. Tjaša in Uroš sta povedala, da veliko prepevata na porokah. Marjetka pa je bila s kritiko neizprosna in je dejala. »Nismo na poroki, žal. Mislim, da ta oder zahteva in tudi mi pričakujemo veliko več.« Tjaša in Uroš nista šla v naslednji krog, Ana pa je dodala, da je to le »lepo pojčkanje,« kar pa ni dovolj.

Tjaša je sicer v svoji glasbeni karieri eksperimentirala z različnimi stili. Prepevapa tudi v narodnozabavnem ansamblu Jureta Zajca, Uroš pa je član ansambla Ognjeni muzikanti.