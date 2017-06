FOTO: Taka mišičnjakinja je bila Sara iz Masterchefa

In Sara danes. Foto: Mediaspeed

Izolčanka in finalistka priljubljenega kuharskega šova Masterchef Sara Rutar je ljubiteljica dobre hrane, kar se kaže na njenih krožnikih, in tudi doma rada pripravlja kakovostne jedi. Čeprav je danes povsem običajno dekle, so nas njene fotografije iz leta 2012 osupnile.

Sara se je namreč v tistem času aktivno ukvarjala s fitnesom in se celo udeleževala večjih evropskih fitnes tekmovanj. Leta 2012 je na evropskem prvenstvu v fitnesu in bodibildingu v Milanu osvojila prvo mesto v kategoriji fitnes med članicami, leto prej pa je postala svetovna prvakinja v mladinski konkurenci.