FOTO: Ta slovenska smučarka je po novem ambasadorka za modrčke

Pa imamo še eno ambasadorko, smučarka Ana Bucik je namreč postala nova ambasadorka znamke Lisca. »Pomembno je, da se na tekmi počutim dobro, da si zaupam,« pravi Ana, prepričana, da je za uspeh potrebno veliko vztrajnosti, treningov, samozavesti pa tudi dober občutek v svoji koži, pri čemer igra vlogo tudi spodnje perilo.

Ano, ki je zelo navezana na družino in prijatelje, sta na dogodku spremljali mama Katja in sestra Tjaša. Tako so punce Bucik tudi maksimalno izkoristile čas za druženje, saj se zimska sezona nezadržno približuje in teh priložnosti ne bo več veliko. Pred Ano je namreč še posebno pomembno leto, predvsem zaradi olimpijskih iger v Južni Koreji. Gre za prvo olimpijsko sezono mlade smučarke.

Njene spuste po belih strminah bomo opazili tudi zaradi njene nove rdeče čelade z napisom Lisca, med količke se bo z njo prvič spustila že konec oktobra.

Da je smučanje šport, ki je med Slovenci zelo priljubljen, potrjuje tudi direktor Lisce Goran Kodelja, ki se zaveda, da brez sponzorstva v vrhunskem športu še tako talentiranemu posamezniku ne more uspeti. To je tudi razlog, da je Ano Bucik, v kateri je prepoznal velik potencial, povabil in izbral za ambasadorko.

Sodelovanje je seveda podprl tudi Jure Košir, Anin zastopnik in smučarski prijatelj. Mimogrede, Jure je na prireditvi kar žarel. Za njegov zadovoljen nasmešek je zagotovo deloma krivo tudi njegovo novo dekle, Simona Škrobar, s katero je našel srečo po ločitvi od Alenke.