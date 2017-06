FOTO: Ta lepotica bo zamenjala Injo Zalta

Očarljiva in izjemna igralka Lara Komar bo namreč nova protagonistka prihajajoče telenovele na Pop TV. Poimenovali so jo Reka ljubezni in bo, kot smo pred časom prvi razkrili, govorila o čustvih, intrigah in gasilcih. Podobno, kot je Usodno vino v ospredje izstrelilo Injo Zalta, zdaj domnevajo, da bo gledalce in medije prevzela profesionalna igralka Lara. Rodila se je 7. oktobra v Trstu, v dvojezični družini, mati je namreč Italijanka, oče pa Slovenec.

