FOTO: Svoji hitri želvi ne zaupa več

Glasbenik Dejan Vunjak je, kot kaže, tudi sam svoj mojster. Poleg kitare obvlada različna dela in spretnosti doma. Ene mu gredo od rok malo bolj, druge manj, a če ve, da zna in zmore, se stvari brez težav loti in naredi sam.



Za hišnega ljubljenca, Dejan ima namreč vodno želvo, je postavil pravi želvji bazen. Za želvo, ki mu jo je še kot fantiču nekoč podaril stric in jo ima še vedno, je bilo že doslej lepo poskrbljeno, zdaj pa je sklenil, da ji naredi raj v malem. »No, tega raja nisem izdelal čisto sam, pravilneje rečeno bi bilo, da sem ga postavil. Bazenček je namreč kupljen, sam pa sem ga potem postavil in montiral,« pravi.

Kljub pregovorni želvji počasnosti jo je naša urno ubrala na sosedov vrt.

Zraven drevesa je v polsenci Dejanova želva dobila domače toplice v izmeri 125 x 90 centimetrov. Po novem lahko plava še več, kot je do zdaj. Na sredi bazena ima svoj otoček za sončenje. »Bazen sem postavil tako, da je ves dan delno na soncu, delno v senci. Veliko plava in tudi sonči se rada na kamenju. Letos ima povsem prave havajske počitnice, še jaz doma nimam bazena!« doda.

Udobnim toplicam pa vendarle manjka ena stvar. In to namensko, kot pravi Dejan. Nikjer ni nobenih stopnic za vhod ali izhod.

»Naša želva je namreč bolj vandrajoče, avanturistične narave in očitno nagnjenja k čenčam in opravljanju. V preteklosti se je trikrat ali štirikrat zgodilo, da smo ji na vrtu pustili vso svobodo, pa se je pokazalo za napako. Hitro je izkoristila trenutek nepazljivosti in jo kljub pregovorni želvji počasnosti urno ubrala na sosedov vrt, da izve, kaj se novega godi po svetu in soseski. Vsakič smo jo hitro in pravočasno ujeli ter pripeljali nazaj, na domačo trato, zaupati pa ji ne gre več, hehe. Zdaj je postavljena tudi mreža, tako da se njeni izleti v širni svet končajo ob njej in ne more uiti,« še pove.