FOTO: Svetlana Makarovič skozi čas

Njeno življenje so zaznamovali režimi, selitve in borba za človekove pravice. Kljub sankcijam ni klonila, ampak se krivicam zoperstavila z ustvarjanjem in številnimi nagradami. Foto: osebni arhiv

Naša slavljenka je veliko več kot le umetnica, ki polni knjižnične police, lutkovne predstave in koncertne dvorane. Svetlana Makarovič je ena in edina, tako zelo edinstvena, da se z njeno veličino ne more kosati nihče. Pred dnevi je dopolnila 78. rojstni dan in se obdarila z novo knjigo haikujev Zima vezilja, 12. januarja pa bo v ljubljanskem Siti Teatru uprizorila večer šansonov Mačje oči. Družbenokritični pogled na svet jo je zaznamoval vse življenje in neomajno se je borila proti različnim sistemom, ki so jo želeli utišati, a jim na srečo ni uspelo. Zaznamovale so jo tudi mačke in cigarete, saj še danes živi v svojem mačjem kalifatu z vonjem po nikotinu.

