FOTO: Suzy upihnila svojo prvo svečko

Oblikovalki Nataša Brinjevec, ki je navdušila s čudovitimi linijami perila in kopalk, in Sanja Veličkovič, ki je poskrbela za angelske tančice. Foto: Dejan Javornik

Tri legendarne in tudi tokrat modno popolne dame: Zvezdana Mlakar, Manca Košir in Helena Blagne. Foto: Dejan Javornik

Odgovorna urednica revije Suzy Barbra Jermann in glavni in odgovorni urednik Slovenskih novic Bojan Budja sta pozdravila goste in zaželela tudi v prihodnje vse najboljše uspešni mladi reviji. Foto: Dejan Javornik

Junij v slovenski mitologiji velja za magičen mesec, ki prinaša prvi poletni dan s solsticijem in slovito kresno nočjo, vrhuncem čarobnega obdobja, v katerem oživijo pravljična bitja in se uresničujejo želje. Na prvi dan predkresnega časa, ko se magične sile začnejo zbujati iz spanja, je svoj prvi rojstni dan proslavila revija Suzy. Zabava je potekala na vrtu Grand Hotela Union v Ljubljani, ki se je za ta večer prelevil v pravi rajski vrt.



Vsi v belem

Goste, v skladu z oblačilno zapovedjo večera večinoma oblečene v bela oblačila, so sprejemale v angele oblečene hostese ter jih obdarile z vrečko praprotnih semen, ki naj bi lastnika obdarila s posebnimi nadnaravnimi sposobnostmi, zataknjena za nedrček pa naj bi neporočenim dekletom prinašala srečo v ljubezni. Vrhunec večera je bila angelska modna revija, v kateri so najlepše slovenske manekenke blestele v perilu in kopalkah znamke Linne Nataše Brinjevec. Lepotice so se v kreacijah, ki jih Linne sicer šiva po naročilu, sprehodile ob znanih in priljubljenih slovenskih popevkah v živi izvedbi odlične Alenke Godec, ki je za nastop požela bučen aplavz. Sledila sta pozdrav odgovorne urednice Suzy Barbre Jermann in glavnega in odgovornega urednika Slovenskih novic Bojana Budje, ki je poudaril, da je mlada revija magična tudi, kar s tiče rezultatov na medijskem trgu. Posebno presenečenje večera je bila podelitev nagrade za plemenitost, ki bo postala, kot je povedala urednica Suzy, stalnica. Prvo je na veliko navdušenje občinstva prejel Radio 1 z novinarjem Miho Deželakom, ki je z akcijo kolesarjenja po Sloveniji zbral denar za počitnice več kot 300 otrok. »Deželak je tudi Suzy junak,« je poudarila Barbra Jermann.

Neuradni del zabave se je zavlekel pozno v noč – s prijetnega druženja ob odlični hrani in pijači ter predvsem družbi se namreč ni nikomur preveč mudilo domov. A tudi slovo je bilo kar se da lepo, saj so vsi gostje ob odhodu prejeli vrečko z darili in letaki sponzorjev, ki so bili poleg omenjene znamke perila tudi kozmetika Bottega Verde, Mestno gledališče Ljubljansko in trgovina Ikona.