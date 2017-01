FOTO: Štorklje pri znanih Slovencih: tu je odmeval otroški jok

Štorklja je imela v letu 2016 veliko dela, saj je nosila tudi kopico zelo slavnih dojenčkov. V januarju se je ljubke deklice Karine razveselil programski direktor Pop TV Branko Čakarmiš. Deklico mu je povila njegova druga žena Katja Kovačič Čakarmiš. V začetku leta se je prvega dojenčka razveselila tudi priljubljena pevka Manca Špik, ki je marca rodila Lano. »Moje življenje je končno dobilo smisel ... Dobrodošla, moja mala Lana!« je takrat na facebooku sporočila pevka.

Ivjana Banić je marca svoji družini in prijateljem ob veselem dogodku poslala zabavno sporočilo, v katerem se je pošalila, da je hčerki nadela ime Šanel, nato pa le razkrila, da novorojenčica nosi ime Vila. Aprila se je otroški jok zaslišal v družini Klašnja-Krušič, saj je slovenska balerina Ana Klašnja povila sina, ki sta ga s partnerjem, koreografom Miho Krušičem poimenovala Jaša.

Igralka Maja Martina Merljak in režiser Jure Matjažič sta se maja razveselila rojstva sina Jonatana. Pomladno veselje pa je zavladalo tudi v hiši operne pevke Alenke Gotar in njenega moža Anžeta Šuštarja, saj sta dobila Nikolasa, ki je dobil ime po svojem pradedku Niku Zajcu. Junija je rodila zapeljiva plesalka Nadiya Bychkova. V juniju pa je štorklja obiskala tudi voditeljico Oriana Girotto, ki je rodila drugega sina. S partnerjem Maticem Ajdičem sta ga poimenovala Edvard. Kuharica Ana Žontar Kristanc, ki je zaslovela s svojo oddajo Ana kuha, je julija rodila drugega sina, Liama. Avgusta je rodila Leilo nekdanja smučarka, sedaj pa novinarka na RTV Ana Kobal.

Nekdanja udeleženca Big Brotherja Ana in Tibor sta že jeseni dobila deklico Noemi. Nekdanja košarkarja Jaka Lakovič in njegova žena Helena pa dvojčka Pola in Luko. Iris Mulej in Admir Barčić sta septembra končno dočakala rojstvo Isabelle. Admir se je pohvalil na facebooku. »Pa jo imamo, Isabello. Najina sreča je končno popolna. Ponosen na mami Iris in Isabello. Rad vaju imam! Naj dodam – porodniški oddelek Jesenice, najboljši ste! Hvala vam za to prečudovito izkušnjo! Zdravnica, babica, sestre, ambient … Top! P. S.: Mala je petarda po atiju. Ima 54 centimetrov in malo manj kot štiri kilograme.«

Otroški jok je proti koncu leta ponovno zadonel pri Rebeki Dremelj. Rodila je drugo hčerko, ki sta ji s Sandijem nadela ime Sija. Decembra je prav tako drugič postala mamica tudi Petra Majdič, ki je po hčerki Ani spet rodila deklico.