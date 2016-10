FOTO: Štiri mesece po porodu se že vrača na odre

Nadiya Bychkova se je vrnila na plesne odre. To soboto je s soplesalcem Miho Vodičarjem zaplesala na odru ljubljanskega Cirkusa in tako uradno napovedala vrnitev.

»Jesensko izdajo rajskega šova bo zaznamovala uradna plesna vrnitev mlade mamice Nadiye Bychkove. Seveda se bo na plesnem odru zavrtela v objemu trofejnega soplesalca Mihe Vodičarja in kot po navadi ju bo tja pospremila tudi jata rajskih ptic, z dih jemajočim plesno-scensko-akrobatsko-glasbenim šovom, s katerim zapeljujejo zaljubljence v karibski in latinski temperament,« se je glasila predstavitev in napoved sobotnega šova.

Nadiya se tako slabe štiri mesece po porodu vrača na sceno in videti je naravnost fantastično.