FOTO: Ste videli sestro Denisa Avdića? Odvrgla je krpice

Radijec in občasni televizijec Denis Avdić se ponaša z zapeljivo sestro Iris, ki je za znano moško revijo odvrgla cunjice in se nastavila fotografu Alešu Bravničarju. Vroče fotografije so posneli na Baliju in Iris je lahko res zadovoljna z njimi, saj je pokazala prave atribute. Pred leti se je nastavila tudi za našo tiskano izdajo, nad fotografijami pa njen slavni brat ni bil preveč navdušen.

Zapisal je: »Kaj pa vem ... meni osebno tole ni všeč ... rad imam svojo sestro in ji želim vse najboljše in upam, da nekoč sreča fotografa in ekipo, ki jo bo predstavila kot žensko v vsej njeni lepoti ... 'tamala' tole v novicah ni ravno najboljše, ampak ne sekiraj se, biće bolje ... voli te tvoj braco.«

Iris Avdić pred leti.

Kako je Denis zadovoljen z vročimi fotografijami v moški reviji, še ni znano.