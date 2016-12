FOTO: Ste videli, kaj je dal zmagovalcema talentov župan?!

Zmagovalca zadnje sezone šova Slovenija ima talent, štirinajstletna osnovnošolca Timotej Willewaldt in Lenart Prek, se počasi vračata v stare tirnice. »Kar malo žalostna sva, da se je vse skupaj končalo. Veliko smo bili skupaj te dni, prav fino je bilo,« sta si misli dopolnjevala mladeniča, ko smo ju pred prazniki ujeli v Radovljici. Natančneje v tamkajšnji občinski stavbi, kjer jima je župan Ciril Globočnik podelil srebrna cekina.



Devetošolca, ki s čelom in violino na odru Talentov nista preigravala klasike, ampak sta z lokom rezala udarni rock, sta prepričala Slovenijo. In če bi onadva izbrala zmagovalca, za koga bi se odločila? »Za Isaaca,« sta soglasno povedala mlada Gorenjca, ki muzicirata pod imenom WildArt.



Njuna pot do zmage se je začela bolj po naključju. »Na Bledu naju je ena tipica, no, gospa, posnela s telefonom in posnetek objavila na youtubu. Povsem po naključju so na naju naleteli ustvarjalci šova Slovenija ima talent, ki so, spet povsem po naključju, izvedeli, kdo sva,« je povedal Timotej Willewaldt. Lenart Prek pa je dodal: »Ta video je imel sprva sto ogledov, zdaj pa jih ima že prek 40.000.«



Jasno, da se nameravata mlada talenta tudi v prihodnosti sukati v glasbenih vodah, saj bosta šolanje nadaljevala na srednji glasbeni šoli v Ljubljani. Tudi denar, ki sta si ga prislužila z zmago na Talentih, bosta usmerila v glasbeno pot. Inštrumenti, ki ju že zdaj odlično obvladata, pač niso poceni. »V finalu oddaje sva igrala z izposojenimi instrumenti. Posodil nama jih je goslar Milan Oreški s Pšate pri Ljubljani, za kar sva mu izjemno hvaležna,« pravita mlada virtuoza.



Letos je pred njima še nekaj koncertov, med njimi tudi veliki silvestrski na Jesenicah, kjer bosta na odru dopolnila nastop dive Helene Blagne. »Enkrat bova naredila samostojni koncert. Upava, da čim prej,« sta, preden ju je iz občinske stavbe odneslo na novo vajo, obljubila mlada talenta, ki sta tudi pred radovljiškim županom stala v značilni opravi – elegantni obleki, dopolnjeni s črnimi allstarkami in naramnicami prav takšne barve.