FOTO: Ste slišali, kaj sta storila razvpita Ljubljančana?

LJUBLJANA – Aleksandar Repić in Pero Martić sta dobro znana šaljivca, ki svoje potegavščine rada delita na spletnih omrežjih. Potem ko sta pred kratkim vdrla v živalski vrt , sta spet začutila potrebo po novem podvigu.

Tokrat za sta pomočnike izbrala ljubljanske srednješolce, ki so se odpeljali z njima, čeprav vožnja verjetno ni bila najbolj udobna. Čemu tak podvig? Z glasbenikom Trkajem sta sodelovala v novem videu Nov avto, prav vožnjo s tem avtom in majice pa so trije šaljivci ponujali ljubljanskih srednješolcem: »Podarjamo majice, šolarji. Kdo gre z nami en krog?«

Seveda so se srednješolci množično odzvali na vabilo tipa: kdor prej skoči v avto, se z nami odpelje en krog. To pa je rezultat.