FOTO: Starleta priznala, da ima umetne

In leta 2009, ko je grela srce raperja Trkaja. Foto: Mediaspeed

Lepotni posegi niso v današnjih časih nič novega, obstajajo celo takšni, pri katerih vam ni potrebno pod nož. Ti so še posebej pri srcu nekdanji diamantki in playboyjevi zajčici, danes vizažistki Doroteji Premužič. Čeprav so njene ustnice že lep čas videti polnejše kot nekoč, je šele pred nekaj dnevi priznala, da takšne ustnice pač niso darilo matere narave.

Na svojem facebooku je namreč objavila posnetek, na katerem ji priznana stomatologinja Ivona Igerc, sicer ena najbolj priznanih strokovnjakinj s področja pomlajevalne medicine v ustnice vbrizgava polnila. »Obraz je prvi, ki razkriva naša leta, kvaliteto spanca in življenjski slog, ki ga živimo. Da ohranimo obraz v dobrem stanju si lahko pomagamo z minimalnimi neinvazivnimi postopki, ki so še vedno tabu v Sloveniji,« modruje Doroteja.