FOTO: To sta voditelja nove oddaje s slavnimi Slovenci

V Slovenijo prihaja nova zabavna oddaja Zvezde plešejo. Pred malimi zasloni bodo gledalci spomladi na Pop TV lahko spremljali plesne sposobnosti 12 znanih Slovencev, ki bodo v paru s profesionalnimi plesalci iz tedna v teden pripravljali dih jemajoče točke.

Pare bodo ocenjevali štirje sodniki zvenečih imen iz plesnega in medijskega sveta pa tudi gledalci.

Oddajo bosta vodila javnosti dobro znana Tara Zupančič in Peter Poles, ki se veseli, da bo ob njem končno nekdo z daljšimi lasmi in manjšim nosom v primerjavi z njegovim nekdanjim sovoditeljem Vidom Valičem. Veselja pa ne skriva niti Tara: »S Petrom že vadiva in mislim, da bo med nama odlična kemija, s katero bova bodrila tekmovalce, da bodo iz tedna v teden boljši.«