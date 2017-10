FOTO: Spravili so se nad sestro misice, ki hujša pred kamero

Lanska zmagovalka miss universe Slovenije Lucija Potočnik je predala svojo krono. Njena naslednica je postala 22-letna Emina Ekić s Ptuja. »Ne morem verjeti, da sem postala nova miss universe Slovenije 2017. Občutki so še vedno nerealni, vendar čudoviti! Hvala vsem, ki ste me spremljali na moji poti in navijali zame. Hvala vsem za podporo, vsem puncam pa želim veliko sreče v prihodnosti. Za nami je veliko dela, ampak se je vsaki kanček truda poplačal. Sem neizmerno hvaležna,« je na svojem facebooku zapisala Emina, sestra Indire Ekić, ene izmed tekmovalk, ki bo v šovu The Biggest Loser izgubljala odvečne kilograme.

Emina je na facebooku zapisala tudi, da jo žaljivi komentarji, ki jih je deležna njena sestra, zelo prizadenejo. »Ljudje naj bi se podpirali in imeli radi drug drugega, tudi če smo drugačne nacionalnosti, vere ali barve kože. Namesto podpore pa zmerjajo Indiro s pujsom, čefurko, 'za kozlat' in ne vem, kaj vse še. Postane mi slabo. Ljudje, naj vam povem eno stvar. Debelost ne pride samo od 'basanja', kot ste napisali. Indira ni samo sedela in žrla hrano na kavču, kot ste tudi napisali. Vsak človek se bori s svojimi problemi in vsak od nas ima drugačno pot, da se spopada s tem. Stres in žalost vpliva na vsakega drugače. Res je, da Indira nima nobene hormonske bolezni, ampak to ni edini razlog, da se človek zredi. Vsi smo si različni in prav zato, ker skrbi zase in svoje zdravje, se je prijavila v šov The Biggest Loser Slovenija.« Upa tudi, da si bo z izgubljenimi kilogrami povrnila izgubljeno samozavest.

»Lepota je veliko več kot pa samo videz. Vi nevoščljivi ljudje pa si zapomnite eno stvar – karma. Vse, kar želiš drugemu, se ti povrne. Ljudje smo eno, moramo se imeti radi in podpirati drug drugega. A nimamo že dovolj sovraštva v svetu? Ne razumem, zakaj je ena punca, ki želi shujšati in se spet počutiti lepo, takšen problem za ljudi. Pa še za tiste, ki so napisali, naj gre nazaj v Bosno in da ni več slovenskih priimkov v Sloveniji: Indira je rojena in živi na Ptuju že celo življenje. Pojdite vi tja, kjer je vojna, in poskusite preživeti. Kako hitro bi tudi sami pobegnili v kakšno tujo državo. Potem pa prav te zalotiš, da se bašejo z burekom ali čevapčiči,« piše Emina in dodaja, naj raje podpirajo tekmovalce, še posebej pa njeno starejšo sestro.