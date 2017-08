FOTO: Spolzki pitoni na vročih telesih slovenskih lepotic

Mozirski gaj se je tokrat predstavil v nekoliko drugačni podobi. Društvo ljubiteljev eksotičnih živali Bioexo je namreč organiziralo že 10. prireditev Šov pitonov, v okviru katere je bila tudi modna revija. Dogodek je potekal v Mozirskem gaju, v okviru razstave Čudoviti svet žuželk.

Na modni brvi v Mozirskem gaju manekenov ni bilo; le manekenke.

Zagotovo je svojo drznost in neutemeljenost strahu pred kačami dokazala letošnja aktualna miss Slovenije Maja Taradi, ki je na prvem, otvoritvenem dnevu sprejela izziv in se po modni brvi sprehodila s kačo okoli vratu.

Tokrat torej niso prišli na svoj račun le občudovalci lepega cvetja, ampak tudi ljubitelji eksotičnih živali. Glede na precej obiskovalcev lahko sklepamo, da število teh narašča in da je bil cilj modne revije, usmerjen v širjenje kampanje Odpravimo strah pred plazilci, v celoti dosežen.

Aktualna miss Slovenije Maja Taradi je že ob prejemu krone napovedala, da bo priložnost, ki se ji je ponudila, dobro izkoristila. Svoje poslanstvo je vzela resno in tako je ena izmed tistih lepotic, ki se skozi svoj mandat vneto trudijo prispevati za dobrobit družbe na različnih področjih. Poleg humanitarnih projektov, namenjenih otrokom, se je Maja to poletje podala na Triglav. Namen pohoda na najvišjo slovensko goro je bil združiti lepoto, podjetništvo in turizem. Poleg sodelujočih slovenskih podjetij so se Maji pridružile nove finalistke za miss Slovenije, ki so ob turistični promociji naše dežele na poti do vrha čistile pohodne poti in projektu dodale še ekološko noto. Maja, ki je s tem potrdila, da je res prava Slovenka, je tokrat potrdila še, da se ne boji kač.

V rdeči poletni obleki nismo mogli spregledati simpatične Nike Matoh. Na dogodku je nastopila že lani in je tega vajena. Manekenka, ki jo poznamo tudi iz Bitke parov, je namreč aktivna članica Društva ljubiteljev eksotičnih živali, organizatorja modne revije.

Spomnimo se, da je Nikin fant Aleš Abram, s katerim sta srečno zaljubljena že pravljičnih sedem let, vodja tega društva. Nika, nekoč ne ravno ljubiteljica eksotičnih živali, je dokaz, kaj vse zmore prava ljubezen.

10 predstavitev pitonov se je že zvrstilo doslej.



Domnevno hladne kože plazilcev se ne boji niti Tamara Fišter, finalistka za miss Earth. Na modni brvi smo lahko v družbi pitonov tokrat zasledili le ženske. So mar te pogumnejše od moških? No, malo je moškim predstavnikom rešil čast Alen Podlesnik, povezovalec prireditve. Sprva smo ga sicer lahko videli zgolj z mikrofonom v roki, po koncu dogajanja pa je prijateljeval z gromozanskim, celo več metrov dolgim pitonom in videti je bilo, da se odlično zabavata.

Prav ta piton je bil za spoznavanje na voljo tudi drugim obiskovalcem. Kljub svoji velikosti je namreč prijazno dovolil, da se ga je lahko dotikala in crkljala vsa zbrana množica, in tako omogočal, da so se lahko bojazljivci bližje spoznavali s svetom kač ter drobili pridobljene strahove in predsodke.