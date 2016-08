FOTO: Spletno glasovanje za miss Slovenskih novic za miss Slovenije 2016

Vse kandidatke za Miss Slovenije 2016 si oglejte v naši fotogaleriji (kliknite na desno puščico). Glas za svojo favoritko oddajte v obrazcu spodaj. Kandidatke so razvrščene po uradnem vrstnem redu. Foto: Shutterstock

ANA KONDIĆ (Kranj). Nekdanja plesalka latinsko ameriških plesov. Po naravi vedno nasmejana, pozitivna, preprosta, ambiciozna in pripravljena na nove izkušnje. V prihodnosti bi se rada še naprej preizkušala v smeri plesa in modelinga. Moj prvi cilj je, da bi se vpisala na želen študij in ga uspešno zaključila. Zelo rada imam otroke, zato se v prihodnosti vidim tudi v delu z otroki. Ukvarjam se s športom, tečem in hodim v fitnes. Foto: Grega Eržen

ALENA MUSIĆ (Velenje). Stara sem 21 let in študiram na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Že 15 let treniram v Karate klubu Velenje. Moj cilj je postati dober trener karateja in povezati pridobljenjo znanje na študiju s športom. Ker sama ne maram nasilja nad otroci in nad ženskami imam veliko željo začeti s projektom, kjer bi otroke in ženske podučila o samobrambi, disciplini in kontroli nad svojim telesom. Največ na svetu mi pomeni moja družina. Foto: Grega Eržen

LANA POTOČNIK (Poljčane). Sem umetniška duša. Odraščala sem v umetniški družini, od glasbenikov do slikarjev. Meni najbližja popotnica, ki me vodi v živjenju je glasba. Igram klavir, malo kitare, bass kitaro in vse do osnovnega ritma na bobnih. Pri 11 letih sem se začela ukvarjati s solo petjem, ki ga bom v začetku septembra začela študirati na Dunaju, smer Jazz. Foto: Grega Eržen

SANDRA ZULIĆ (Koper). Zaključujem šolanje na Srednji ekonomsko-poslovni šoli Koper. Zelo rada potujem in moj življenjski cilj je prepotovati svet. Ena izmed mojih idej za prihodnost je imeti lastno turistično agencijo in svoj hotel. V prostem času pa zelo rada plešem, hodim v fitnes, rišem (zelo me veseli tudi dizajn), se sprehajam v naravi, družim s prijatelji. Plešem že od svojega 5 leta starosti, začela sem s hip-hop plesom. Foto: Grega Eržen

ENVERA BEČIROVIĆ (Hrastnik). Že kot majhna punčka sem sanjala, da bom nekega dne hodila po pisti. Skrivaj sem si sposojala oblačila in ličila. Prišel je čas, ko so se moje največje sanje začele uresničevati in s ponosom lahko rečem, da dosegam svoj cilje. Imam mlajšega brata, ki ima downov sindrom, zato bi se rada povezala z organizacijami in skupaj ozaveščala ljudi o tem sindromu. Foto: Grega Eržen

KATARINA BRENČIČ (Ljubljana). Vpisala sem se na policijsko akademijo. Od malih nog želim postati policistka in kriminalistka. Želim pripomoči k varnosti in pravici. Prav tako si želim uspeti v modi. V prostem času se ljubiteljsko ukvarjam s plesom in odbojko. Sem oseba, ki rada odkriva nove stvari, zato tudi rada potujem in spoznavam nove kraje, njihovo kulturo ter naravo. Foto: Grega Eržen

MAJA TARADI (Ljubljana). Sem bodoča diplomantka zobne protetike in ustne higiene. Kot najstnica sem sodelovala na modnih brveh, naredila glasbeno šolo klavirja in osvojila kar nekaj medalj na show dance tekmovanjih. Sem ljubiteljica plesa in glasbe, saj mi pomagata izražati tisto, česar se z besedami ne da izraziti. Veliko mi pomeni tudi dobrodelnost. Foto: Grega Eržen

DANAJA PLOHL (Maribor). Obiskujem Pravno fakulteto. Želim si postati uspešna odvetnica. Poleg študija se posvečam plesu, saj sem koreografinja in učiteljica plesa. Ples je pomemben del mojega življenja, ki se mu posvečam z dušo in srcem. Sem članica skupine Sugar Dolls, opravila pa sem tudi licenco za inštruktorico Zumbe. V prostem času se tudi ukvarjam z ličenjem. Foto: Grega Eržen

TAMARA VIDMAR (Kovk pri Ajdovščini). Študiram grafično oblikovanje na Naravoslovno tehniški fakulteti. Moja strast je fotografija. Že nekaj let skupaj s prijateljem delujeva kot poročna fotografa. Kot ljubiteljica narave in zdravega načina življenja se rada sproščam z dolgimi sprehodih v naravi. Obožujem potovanja, spoznavanje novih kultur, ljudi, ki živijo v drugačnem ritmu življenja ter dajejo življenju drugačen pomen. Sem vegetarianka. Foto: Grega Eržen

KATJA HOTKO (Tržič). Postala bom študentka pedagogike na Pedagoški fakulteti v Kopru. Poleg mode, manekenstva ter sprehajanja po modnih brveh me zelo veseli in zanima petje. Že kot 3-letna deklica sem začela plesati v folklorni skupini v Tržiču, kasneje pa sem se pridružila pevkam ljudskih pesmi. Letos smo s puncami posnele svoj prvi CD z naslovom Oj dolinca, oj dolinca. Foto: Grega Eržen

IRIS PROŠIĆ (Ljubljana). Od nekdaj se vidim kot nekdo, ki pomaga drugim. Velikokrat sem tudi slišala besede kot »Ja ti boš pa manekenka enkrat«. No, mogoče se niso dosti motili … Posebej pa me veseli delo v zdravstvu. Študij želim nadaljevati na Zdravstveni fakulteti za diplomirano medicinsko sestro. Imela sem veliko čudovitih izkušenj na praksi v domu starejših in v bolnicah. V prostem času rada hodim na zabave. Foto: Grega Eržen