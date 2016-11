FOTO: Špelo na skuterju napadel pes

Priljubljena pevka in televizijska voditeljica Špela Grošelj o zasebnem življenju nikoli ni hotela preveč govoriti. Nam pa je, z veliko navdušenja in ljubezni do potovanja, opisala svoje izkušnje na otoku Bali v Indoneziji. Pravzaprav je tam že bila, a verjetno ravno zaradi tega hoče otok, na katerem živi približno 3,5 milijona ljudi, še malo bolj raziskati. Azija ji je zelo všeč, vendar se ji zdi, da je povsod drugod vse veliko bolj skomercializirano in preplavljeno z množičnim turizmom. Na Baliju pa, kot pravi, je ogromno samotnih kotičkov, kjer se počuti res odlično.

Vedno s prijateljico

Poleg tega sta imeli s prijateljico Nino, s katero vedno potujeta skupaj, že prvi dan rahlo smolo, saj ju je, ko sta se peljali s skuterjem, napadel pes in Nino ugriznil v nogo. »Zaradi tega sva morali nekoliko drugače splanirati najino potovanje in se držati večjih mest, kjer je bila dobra zdravstvena oskrba. Zato nisva videli vulkana na otoku Lombok in še nekaj drugih lepot. In sva se odločili, da Bali ponoviva,« pripoveduje simpatična Špela.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«