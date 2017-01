FOTO: Špela Grošelj skozi čas

Pri štirih letih je od sestrične Sabine podedovala otroški klavir in spoznavala prve tone. Pozneje je svoj talent pilila na OŠ Venclja Perka, gimnaziji Bežigrad in Inštitutu za multimedije.

Od pevke v otroškem in pozneje mladinskem pevskem zboru RTV Slovenija je zrasla v lisičko in se nato prelevila v enega najbolj zapeljivih domačih obrazov. Špela Grošelj ima za sabo dinamično najstništvo, turbulentna dvajseta, pred dvema tednoma pa je tridesetim dodala še drugo svečko. Razpeta je med voditeljskim in pevskim mikrofonom, vmes pa predana športnim aktivnostim, s katerimi vestno oblikuje svoje telo in tako poskrbi, da ji ni nikoli dolgčas. Prelistali smo njen spominski album in se prepričali, da je njeno življenje res slikovito.

