FOTO: Solze tekle v potokih: jokala celo voditeljica nedeljskega šova

Nedeljski šov Zvezde plešejo je poskrbel za val emocij, zanje sta poskrbela tudi Urška Vučak in Jernej Brenholc, ki sta zaplesala nežno rumbo na skladbo s sporočilom, da smo vsi ljudi lepi takšni, kakršni smo. Ves studio je po njunem nastopu vzklikal od navdušenja. »Kot Ivana Orleanska si se spustila v boj z lastnimi dvomi,« je dejala Nika Urbas, ki je Urško opisala kot izjemno pogumno. Andreja se je zelo dotaknil posnetek iz vaj: »Odšla si v neki drug svet, uspelo ti je zgraditi most med čustvi in plesom.«

»Upala si si pokazati nežno, ženstveno dušo. Pobožala si sebe in nas, bilo je ganljivo,« je dejala Katarina Venturini. Škufca jima je dal oceno pet, Katarina sedem, Nika sedem in Lado sedem. Ta je od navdušenja vstal in Urško iskreno objel ter ji čestital za vse nastope v oddaji.

Urška je med komentiranjem zajokala, solz pa ni mogla skriti niti voditeljica Tara Zupančič. Na balkonu je sledil skupinski objem vseh nastopajočih in vzdušje je prekipevalo od čustev.