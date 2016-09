FOTO: Solze sreče in veselje Fredija Milerja

Ponosna oče in mati. Foto: vir: facebook

Denis in njegova žena. Foto: vir: facebook

Fredi Miler je svojega starejšega sina Denisa popeljal pred oltar. Ne sicer dobesedno, je bil pa Fredi ob svojem potomcu ob vsakem koraku. S partnerico Marjano, s katero sta že pred časom priznala, da živita na koruzi in da ju to ne moti, ker da poroka po njunih besedah ni ključ do srečnega razmerja, sta zdaj z odprtimi rokami v svojo družino sprejela novopečeno snaho.

Poroka je bila glasna in vesela, celo Fredi je poprijel za mikrofon in zapel, za presenečenje pa je med drugim poskrbela skupina Skater. Denisu je čestital mlajši brat Sandi, koroški didžej, ki ga številni poznajo pod umetniškim imenom Artes, ki je na svojem uradnem facebooku objavil tudi nekaj utrinkov s poroke.