FOTO: Šok! Na Zaplani rešilec, osumljena, da se ji je poslabšalo zaradi posteljne akcije

Na posestvu Kmetija: Nov začetek se je odvijala prava drama. Tekmovalka Anna se je kar naenkrat začela nekoliko slabše počutiti, saj jo je stiskalo v prsnem košu in je težko dihala. Adriani je nato zaupala, da se ji bolečina širi v roko. Vzela je sicer tableto, a ker se stanje ni izboljšalo, se je odločila za obisk zdravnika, da se prepriča, ali ne gre morda za kaj hujšega.

A še preden se je lahko odpravila s posestva, se je njeno zdravstveno stanje še poslabšalo in na posestvo so poklicali rešilca. Nudili so ji potrebno oskrbo in opravili meritve. Čeprav je bilo stanje resno in so jo sotekmovalci, prepričani, da je vse skupaj posledica prevelikega stresa, tolažili, je bila Anna še zmeraj razpoložena za hece in je tekmovalcem v šali rekla: »Kradljivka marmelade crkuje.« S tem je nasmejala vse prisotne.

Adriani, njeni zapriseženi sovražnici, ni bilo vseeno: »Anne se sicer želim znebiti, ampak ne na tak način. Raje bi videla, da bi se spopadli v areni in bi jo na tak način poslala s posestva.«

Kaj sta počela pod odejo?

Morda pa so za vse skupaj krive preveč intenzivne domnevne posteljne akcije. Adriana je namreč že zjutraj opazila, da sta bila Božo in Anna, kljub zgodnji uri, zelo dobre volje. Ker omenjena spita pod isto odejo, je začela razmišljati, da se med njima mogoče kaj dogaja. Tudi neprestano pokanje šal na ta račun ji je dalo misliti, zato ju je vprašala, ali je kaj na tem. Anna je zanikala, da bi se med njima kaj dogajalo, predvsem zato, ker Božo ni njen tip, po drugi strani pa naj bi ji že povedal, da ima svojo izbranko.

To je potrdil tudi Božo, ki je povedal, da je v njegovem življenju le ena ženska, s katero se ima lepo. Vseeno pa Adriana ni povsem prepričana o njuni iskrenosti ...

Je Božo naredil usodno napako?

Kakor koli že, Božo in Zara sta imela na koncu dneva kot prva dvobojevalca nalogo, da za morebitni dvoboj v areni izbereta svoja nasprotnika. Zara je imela na izbiro Matica ter Senada in odločila se je za slednjega, saj upa, da se bo Senad držal svojega nenapisanega pravila, da se proti ženskam in starejšim ne bo boril na moč.

Če je za večino njena odločitev logična, pa se jim zdi odločitev Boža, da je za svojega nasprotnika izbral Matjaža namesto Anne, popolnoma zgrešena. Tekmovalci namreč menijo, da Božo proti Matjažu nima možnosti v nobeni vrsti dvoboja, in verjamejo, da bi bilo zanj veliko bolje, če bi izbral Anno.