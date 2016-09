FOTO: Šok med kmeti! Objokana Helena želi domov

Tretja sezona šova Kmetija: Nov začetek se je že začela pretresljivo. Kot kaže, nekateri tekmovalci niso točno vedeli, v kaj se podajajo, saj obupujejo že po zgolj nekaj dneh bivanja na posestvu.

Tokrat so čustva izdala 22-letno Heleno, ki jo je spor s Sanjo očitno močno prizadel. Dejala je, da jo je zaradi tega na kmetiji strah, čeprav sta se nekako pobotali. Prepir med vladarjem Marjanom in Sanjo med kosilom pa je v Heleni ta čustva spet prebudil, tako da je začela razmišljati o odhodu domov.

Zaupala se je Matjažu, ki jo je bodril in govoril, da po treh dneh pač ne gre obupati, ona pa mu je ponavljala, da vsak trenutek razmišlja le o tem, kako bi odšla. Kasneje je gledalcem razkrila, da je bila po očetovi smrti v depresiji, tako da ji je zdaj povsem jasno, kakšna čustva vodijo do tja. Prepričana je, da na posestvu s takšnimi čustvi uničuje samo sebe, zato si želi čim prej domov.

Tekmovalci so složni: Sanja rada igra žrtev

In kaj se je dogajalo med Sanjo ter Marjanom? Potem ko sta minuli dan kratek stik imeli Sanja in Helena, pri čemer je prva omenjala celo reševanje težav s sekiro, je Andrej želel strasti umiriti. Ko so spregovorili tudi o obrekovanju o tem, kdo kaj dela in kdo lenari, se je Sanja počutila napadeno in začela vladarju Marjanu ostro odgovarjati. Tekmovalcem se zdi, da Sanja rada igra žrtev, kar jim niti najmanj ni všeč. Tudi če ji kaj povedo na lep način, se na njihove besede odzove burno in napadalno, menijo.