FOTO: Šok: ko pride Denis Avdić z dopusta ...

Denis Avdić se je v velikem slogu vrnil na radijske valove. Glavni zvezdnik Radia 1 se je namreč po dolgem poletju znova pridružil sovoditeljema Jani Morelj in Mihi Deželaku. Zagotovo pa si ni predstavljal, da ga bo že prvi dan v službi obiskalo toliko znanih Slovencev.

Začelo se je že ob 5. uri, ko je Denis v radijski studio ob soju ognjemetov vkorakal po rdeči preprogi in je voditelj Sveta na Kanalu A Gregor Trebušak jutranjemu timu pomagal odvoditi prvih nekaj minut programa.



Domen Valič je predstavil svojo plesno predstavo Dance Amore. Prišla sta tudi igralca nove slovenske nadaljevanke Reka ljubezni Voranc Boh in Tadej Pišek, ki je priznal, da se z glavno igralko poljubljata kar 12 ur na dan. V studiu so se oglasile še Lili Žagar, Katja Tratnik in Špela Grošelj, ki so predstavile vsaka svojo oddajo, ki z jesenjo prihajajo na Planet TV.

Manjkala ni niti glasba v živo. Poslušalci so tako lahko v živo slišali Niko Zorjan, Čuke, Rok 'n' Band in Help! – A Beatles Tribute Banda.