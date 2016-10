FOTO: Šok! Je to Jelena Rozga ali Katarina Čas?

Menda ima vsak človek na svetu dvojnika, nekoga, ki mu je na las podoben, pa čeprav nista nič v sorodu. Ko smo pregledovali fotografije na facebooku slovenske znane igralke Katarine Čas (40), nas je povsem osupnila ta fotografija, na kateri je nadvse podobna hrvaški mega zvezdnici Jeleni Rozgi (39). O neverjetni podobnosti se lahko prepričate tudi sami.

Med znanimi zvezdniki pogosto omenjajo, da so si kot jajce jajcu podobni Katy Perry in Zooey Deschanel, Selena Gomez in Lucy Hale, Dakota Fanning in Amanda Seyfried.