FOTO: Sodniki obrali zvezdnika Kmetije

LJUBLJANA – Tudi če je zmagovalec resničnostnega šova Kmetija: Nov začetek Fahrudin Čaušević z vzdevkom Faki shranil nagrado 50.000 evrov, mu bo trda pletla, ko bo moral začeti odplačevati svoje dolgove. Ti so zdaj višji še za 450 evrov, kolikor so mu jih za svoje storitve zaračunali ljubljanski višji sodniki. Pa še novica iz višjih sodnih soban je slaba, saj so zanj in za njegovega brata Mirsada potrdili kazen zaradi ropa, ki sta ga družno zagrešila aprila 2014.

Odškodninski zahtevki

Petdeset tisočakov, kolikor jih je Fahrudin zaslužil s Kmetijo, še zdaleč ne bo dovolj za plačilo vseh računov, ki so mu jih izstavili v zadnjih nekaj mesecih; razen če mu tudi od domnevnega preprodajanja naropanih in nakradenih stvari ni ostal še en kupček denarja.

Ne le stroške pritožbenega postopka in sodno takso, plačati mora tudi stroške prvostopenjskega sojenja, poleg tega imajo do njega in njegovega brata vrtoglave zahtevke še oškodovanci.

