FOTO: To so tekmovalci nove Kmetije

Na male zaslone kmalu prihaja priljubljeni resničnostni šov Kmetija, ki ga bomo lahko letos gledalki na Pop TV. Prvič bo na sporedu v torek, 12. septembra, ob 21. uri.



V galeriji si lahko ogledate, kdo so letošnji tekmovalci, vsaj dve tekmovalki pa že poznate. To sta Deja Gjerkeš, ki je imela v Kmetiji na Planet TV vlogo branjevke, in Monika Košenina, hči Darinke Košenina, prav tako nekdanje tekmovalke, Moniko pa smo lahko spoznali tudi v šovu Ljubezen po domače.

Kdo so tekmovalci?

Tomaž Bogovič



Poklic: študent robotike

Rojen: november 1990

Kraj: Zdole

Moto: Lenoba je gonilo napredka.



Tomaž se večino časa ukvarja z analizami športnih dogodkov, prav zato bo bivanje na kmetiji zanj počitek od neprestanega sedenja za računalnikom. Veseli se novih poznanstev in doživetij, tudi za romanco obstaja možnost, čeprav majhna.

Branko Koder



Poklic: avtomehanik

Rojen: april 1968

Kraj: Lovrenc na Pohorju

Moto: Življenje je kratko, zato ga izkoristi do maksimuma.



Branko se najbolj veseli trdega dela, saj meni, da brez vloženega truda ni rezultata. »Življenje je prekratko, izkoristi ga,« je življenjski moto duhovitega kmetovalca, ki pravi, da na kmetiji romanca odpade, saj ima čudovito družino, ki je ne bi zamenjal za nič na svetu.

Sabina Mlakar



Poklic: ekonomska tehnica – prodajalka

Rojena: junij 1965

Kraj: Grosuplje

Moto: Biti zdrava, vesela in uspešna.



Sabina živi zdravo življenje s svojimi tremi otroki in vnučki. V prostem času se ukvarja s športom. Je prijazna, poslušna in polna energije ter si tudi v prihodnje želi biti srečna in uspešna. Veseli se novih izkušenj, ki si jih bo nabrala na kmetiji.

Tamara Klemen



Poklic: natakarica

Rojena: september 1990

Kraj: Mengeš

Moto: Živi svoje sanje.



Tamara pravi, da je večna optimistka z veliko energije. Ker ima rada živali in naravo, se že močno veseli bivanja na kmetiji, ki bo zanjo poseben izziv. Strah jo je, ker ne bo elektrike, saj ji tema ni najbolj pogodu. Pri ostalih udeležencih jo bo najbolj motila zahrbtnost, če jo bo kdo užalil, pa mu bo mirne duše vrnila.



Damijan Gjerkeš

Poklic: kmetovalec

Rojen: december 1973

Kraj: Beltinci

Moto: Živi in zmagaj.



V resničnostni šov Kmetija ga je prijavila hčerka, s katero sta se skupaj vselila v televizijsko kmetijo. »Sem srčen, delaven in prilagodljiv,« opiše svoje lastnosti, za katere meni, da mu bodo prišle na kmetiji še kako prav. Z udeležbo v šovu želi gledalcem sporočiti, da je lahko tudi poklic kmeta zelo časten in spoštovan.

Monika Košenina



Poklic: operaterka v proizvodnji

Rojena: september 1988

Kraj: Trbovlje

Moto: Never give up!* (*Nikoli ne obupaj!)



Monika je po poklicu diplomirana inženirka agronomije, ki v prostem času najraje planinari. Zase pove, da je po naravi prijazna, nasmejana in iskrena. Pravi, da v življenju nikoli ne smeš obupati, na kar jo vedno znova spomni tudi tetovaža na roki, ki ima zanjo tudi močan emocionalni pomen. Moniko poznamo že iz šova Ljubezen po domače, kjer je iskala ljubezen svojega življenja.

Robi Laznik



Poklic: pek

Rojen: maj 1975

Kraj: Ljubljana

Moto: Prepusti se toku življenja.



Robi pravi, da je delaven, ubogljiv in prilagodljiv. Rad hodi v hribe, igra nogomet in pomaga drugim, gledalcem pa sporoča, da bo v šovu Kmetija iskren in naraven. Trenutno je brezposeln, doma pa ga čakajo žena, s katero sta poročena že 19 let, in štirje otroci.

Boris Frangež



Poklic: trgovec

Rojen: maj 1972

Kraj: Rogatec

Moto: Vztrajnost.



Boris zase pravi, da je veseljak, ki ga v poslovnem svetu kot trgovca odlikujejo vztrajnost, marljivost in na obrazu nasmeh. Je oče dveh otrok, ki v prostem času najraje strelja z ročnim možnarjem, v prihodnosti pa si želi imeti lastno kmetijo ali ranč.



Maja Alič



Poklic: frizerka

Rojena: maj 1994

Kraj: Ljubljana

Moto: Kar te ne ubije, te ojača.



Maja se v prostem času ukvarja s športom – predvsem z odbojko, rada pa pogleda tudi dobro grozljivko. Pravi, da zelo rada opravlja kmečka opravila, kar bi po njenem mnenju utegnilo razveseliti ostale udeležence šova. Je pa po drugi strani tudi zelo tekmovalna in trmasta, zato v njeni družbi ne bo dolgčas.

Mirela Rajak



Poklic: ekonomski tehnik

Rojena: avgust 1987

Kraj: Novo mesto

Moto: Tiha voda bregove dere.



Mirela je nasmejana, komunikativna in zabavna levinja ter srečno poročena mamica treh otrok. Zase pravi, da je kot tiha voda, ki bregove dere, in čeprav velja za blokovsko dekle, meni, da se bo na kmetiji dobro znašla. Glede golote pove, da s tem nima težav pri drugih, sama pa je raje zakrita.

Silvo Korošec



Poklic: nepremičninski agent

Rojen: december 1954

Kraj: Velike Lašče

Moto: Izzivi in humanitarnost.

Silvo se v življenju ukvarja s humanitarnim delom, posebno strast pa goji do čebel. Med svoje velike avanture uvršča potovanje na Madagaskar, kjer je domačine učil modernega čebelarstva. »Sem posebnež, tako po videzu kot po načinu življenja,« pravi pustolovec, ki se je odločil za še en izziv – udeležbo v šovu Kmetija.



Milena Žižek



Poklic: gostinska tehnica

Rojena: julij 1973

Kraj: Grabe pri Ljutomeru

Moto: Enkrat biti srečna.



Po poklicu je gostinska tehnica, ki svoje delo jemlje kot svoj hobi. Poleg tega obožuje sprehode s psičkom Ulijem in kolesarjenje. Je vesela, dobrosrčna in vedno aktivna, v življenju pa ji največ pomeni njena hči, ki trenutno študira v Avstraliji.

Milena Tomažin



Poklic: kmetica

Rojena: avgust 1968

Kraj: Šentrupert



Darji v otroštvu ni bilo postlano z rožicami, zato je hitro postala samostojna. V šov se je prijavila zaradi novih izkušenj in izzivov, zato pričakuje obilo nepozabnih trenutkov. »Želim si dokazati, da tudi ženske lahko uspemo na kmetiji,« pravi dobrovoljka, ki ne mara hinavščine in laži.

David Helbel



Poklic: tesar

Rojen: september 1984

Kraj: Josipdol

Moto: Uživaj življenje, dokler si živ, ker dlje boš mrtev kakor živ.



Davida najbolj veseli delo v gozdu in skrb za 10 zajčkov, ki jih ima v lasti. »Uživaj življenje, dokler si živ,« pravi, gledalcem Kmetije pa sporoča, naj ga spoznajo in navijajo zanj. Je zabaven, delaven in poslušen, v šov pa se je prijavil predvsem zaradi novih izkušenj.



Deja Gjerkeš



Poklic: natakarica

Rojena: julij 1996

Kraj: Beltinci

Moto: Vse se zgodi z razlogom, a vse se da, če se hoče.

Deja je poleg sebe pod pretvezo v šov prijavila še svojega očeta in uspelo ji je, saj se bosta na kmetijo vselila kar oba. Najraje se druži s prijatelji, njena hobija pa sta še kolesarjenje in jahanje. Pri šestih letih si je z denarjem, ki ga je dobila v dar pri obhajilu, kupila prvega konja.

Jan Klobasa



Poklic: kmetijsko-podjetniški tehnik

Rojen: junij 1998

Kraj: Gornja Radgona

Moto: Brez dela, ni jela.



Jan svoj prosti čas najraje posveča dekletu, nogometu in živalim. Na kmetiji ga je najbolj strah mrzlih noči in lačnih dni, veseli pa se dela in nagrad ob opravljenih nalogah. Je izredno redoljuben, zna kuhati in je spreten pri kmečkih opravilih. Pravi, da ga bo pri ostalih udeležencih šova najbolj motila neiskrenost.



Katja Poljanšek



Poklic: frizerka, aranžerska tehnica

Rojena: maj 1993

Kraj: Kamnik

Moto: Kjer je volja, je tudi pot.



Katja pravi, da je nasmejana, dobrosrčna, a tudi trmasta oseba, na kmetiji bo najbolj pogrešala svobodo in zasebnost. Zaveda se, da ne bo lahko, saj kamere naredijo svoje. Meni, da bi se v šovu lahko romantično zapletla, a le v primeru, da bi bila prisotna kemija.

Mitja Roban



Poklic: dijak

Rojena: januar 1999

Kraj: Robanov kot

Moto: Uživaj življenje.



Mitja se že od mladosti aktivno ukvarja s športom. Je delaven, družaben, zabaven, a tudi trmast fant, ki vsak dan znova uživa v življenju. Ne mara zahrbtnih in hinavskih ljudi, v šovu pa po tihem upa tudi na zmago.