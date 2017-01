FOTO: To so slovenski pari, ki so lani dahnili usodni da

Boris Cavazza in Ksenija Benedetti. Foto: Facebook

Leta 2016 sta se poročila eden najboljših slovenskih plesalcev Andrej Škufca in njegova madžarska soplesalka Melinda Törökgyörgy. 17. september je bil usodni dan za zaljubljenca, ki sta se ujela tako na plesnem parketu kot tudi zasebno.

Poročila se je tudi Julija Kramar, ki je leta 2011 premagala konkurenco v oddaji Slovenija ima talent. Julija po smrti partnerja znova našla srečo v ljubezni, in sicer je spoznala Primoža, s katerim sta lani dobila hčerkico Tiano, drugič pa je postala mamica decembra.

Postavni maneken, voditelj in podjetnik Taiji Tokuhisa je prav tako dahnil usodni da. Štiriinštiridesetletnik se je poročil s svetlolaso Ano Žlender, strokovnjakinjo za marketing in stike z javnostjo. »Popoln dan, poln emocij in neverjetne energije, ki sva ga delila z najinimi najdražjimi,« je pod fotografijo zapisal Taiji.

Razkošje in vinogradi

Razkošna poroka pevke in muzikologinje Daše Gradišek in lepotnega kirurga Boruta Baniča je bila pravi spektakel. Poročila sta se zadnjo avgustovsko soboto v luksuznem hotelu Kempinski v Portorožu, tam pa ni manjkalo znanih obrazov. Med gosti sta bila tudi njena sotekmovalca iz šova Znan obraz ima svoj glas Tomaž Klepač in Matjaž Kumelj.

Poleti se je poročil tudi Steffanio (Štefan Čamič) iz nekdanjega bojbenda Game Over. S Tajo, ki mu je stala ob strani v njegovih dobrih in slabih dneh (ni skrivnost, da je bil bitko z rakom), sta si namreč obljubila večno zvestobo. »Kako se stvari v življenju obrnejo ... in glej ... kar naenkrat sem najsrečnejši človek na svetu,« je zapisal.

Na Krasu sta se poročila znana slovenska obraza, izvršni kreativni direktor Pristopa Creativa Aljoša Bagola in igralka Iva Kranjc. Večno zvestobo sta si ženin in nevesta obljubila med vinogradi, kamor so bili povabljeni le njuni najbližji.

Ena drugič v zakon, druga na Obalo

Alenka in Kamenko Kesar sta 2. julija, v čudovitem, nedavno prenovljenem opatijskem hotelu Kvarner le dočakala svoj veliki dan. Nevesta je zadnje dni delila s prijatelji na facebooku vse pomembnejše faze predpriprav na svoj veliki dan, Kamenko pa je dva tedna pred tem povsem obmolknil s svojimi duhovitimi blogi. Čeprav je drugič stopila v zakon, je nevesta tokratno poroko doživljala povsem drugače in v skladu s tradicionalnimi običaji.

Tudi Manja Plešnar, voditeljica zadnjega Big Brotherja, modna mrha in še marsikaj, je dahnila usodni da. Na družabnih omrežjih je najti fotografije z njene poroke, pod njimi pa je zapisano Mr. in Mrs. Stević.

Lana Mahnič Jekoš se je z izbrancem poročila v romantični Veroni.

Po večletni zvezi sta si večno zvestobo obljubila igralec Boris Cavazza in njegova izvoljenka Ksenija Benedetti, šefinja državnega protokola. Nevesta je blestela v beli poročni obleki. Mladoporočenca sta ta posebni dan očitno preživela na Obali, kjer je potekal obred, v družbi najbližjih. »Ja. Soline. Oštarija Pri Mari Piran. To je to,« je Ksenija pod fotografijo zapisala na spletnem omrežju.