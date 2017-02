FOTO: To so prvi štirje finalisti Eme 2017

Na prvem predizboru Eme 2017, ki so ga vodile Tina Gorenjak, Maja Martina Merljak in Tanja Kocman, so izbrali prve štiri finaliste, ki se bodo v finalnem večeru borili za najvišjo stopničko. To so King Foo, Nika Zorjan, Sell Out in Omar Naber.

Poleg omenjenih so nastopili še Tosca beat (Free World), Lea Sirk (Freedom), Zala (Lalalatino) in Alya (Halo).

Drugi štirje finalisti bodo znani jutri.