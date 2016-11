FOTO: To so podrobnosti Sanjine snubitve na mehiški plaži

Sanja Grohar je srečno zaročena. Svojo pravljično zaročno zgodbo pa je radovednežem zaupala kar na svojem blogu theycallmebambam.com.

Sanjo je fant zasnubil na čudovitem potovanju v Mehiki. Snubitev je na vrsto prišla po nekaj dneh uživanja, o njej pa je potiho razmišljala, še preden se je zgodila, a se s tem ni želela obremenjevati.

Po snubitvi je sijalo sonce

Fant je Sanji pripravil pravo presenečenje in filmsko snubitev. Po večerji na plaži je natakar prinesel sladico, na kateri je bila pesem. »V tistem trenutku je začela igrati najina pesem in moj fant je že bil na kolenih, jaz sem bila v šoku, kot bi zamrznila. Pogledala sem čokoladni sufle in tam je bil – najlepši prstan z diamantom v obliki srca. Nisem mogla verjeti, da se je to zgodilo, čeprav sva se o tem že mnogokrat pogovarjala in si tega želela, a kar naenkrat sem se počutila kot najsrečnejša ženska na svetu.«

Sanja je še razkrila, da si je svojo zaroko že velikokrat v predstavljala, a si nikoli ni mislila, da bo tako presegla njena pričakovanja. »Zdaj vem, zakaj je bil tako nervozen in zakaj se je pritoževal nad vremenom. Kar je smešno, je to, da sva po tem dnevu imela same sončne dni. Takrat me je zadelo, da bom postala žena, in vprašala sem se, kdo bo načrtoval mojo poroko.«