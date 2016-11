FOTO: To so mišičnjaki, ki čuvajo Tino Maze

KRANJ – Včeraj je v kranjskem Cineplexxu potekala premiera filma 7doUspeha, v katerem se s svojo neverjetno športno zgodbo predstavlja kraljica belih strmin Tina Maze.

Pet razprodanih dvoran kaže, da je bilo zanimanje za film ogromno. Premiere so se poleg številnih znanih in manj znanih gostov udeležili tudi ustvarjalci filma Sandi Murovec, Tina Maze in Andrea Massi.

Zvezda večera Tina je bila ves čas skrbno varovana, obkrožali so jo mišičnjaki v črnem. Film bodo naslednji teden predvajali tudi na rednem sporedu Cineplexx Slovenija.