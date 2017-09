FOTO: Smešil košarkarja: je šel slovenski glasbenik z norčevanjem predaleč?

Slovenski glasbenik Anže Šuštar, vodja istoimenskega ansambla, se je na facebooku ponorčeval iz poraženega srbskega košarkarja Bobana Marjanovića. Primerjal ga je s trolom iz risanke o palčku Davidu.

A ni naletel na veliko odobravanja.

»Zame je velik človek in odličen športnik ... Samo v vednost, spoštovani lepotci in lepotice,« se je na objavo odzval naključni komentator Simon.

Tudi Majda je menila, da je glasbenik prestopil mejo dobrega okusa, in je to dejanje obsodila: »Iz ljudi se ne dela norca, karkšni koli ali kdor koli so. Halo!«

Nekateri pa so objavo vseeno z veseljem všečkali ter delili med svoje prijatelje.

Bogat in poročen

Boban Marjanović je sicer dva metra in 22 centimetrov visoki košarkar, star 29 let, igra v ligi NBA za moštvo Detroit Pistons in služi milijone. Nazadnje smo ga videli poraženega v epski finalni tekmi Slovenije in Srbije na evropskem prvenstvu v košarki v nedeljo. A Boban si ran, ki mu jih je zadejal Dragić z ekipo, ne bo dolgo lizal: tolažijo ga milijoni na bančnem računu in seksi žena. Samo lani je zaslužil sedem milijonov dolarjev, kažejo podatki, objavljeni na Wikipediji. Od leta 2014 je poročen z Milico, s katero imata tudi dva otroka.

Kakšna družina so, pa na spodnjih fotografijah, ki smo jih izbrskali na instagram profilu žene omenjenega košarkarja.

