FOTO: Slovo Tine Maze do solz ganilo znano Slovenko

Zadnji nastop Tine Maze na letošnji Zlati lisici je marsikaterega Slovenca ganil do solz, med njimi pa niso bili samo gledalci na Pohorju.

Tako je tudi Jasna Kuljaj na sončno soboto spremljala zadnji spust slovenske šampionke in ni se mogla upreti solzam: »Nekateri smo Tinin zadnji spust gledali z zamikom ... Ni bilo v planu, a nekaj me je spreletelo in sredi Šiške se je zdaj treba cmerati,« je zapisala na svojem facebooku.