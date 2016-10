FOTO: Slovenski voditelj pokazal »ljubavni tepih«

Televizijska kamera ima raje lepotice (in lepotce) kot povprečneže. In medtem ko voditeljice, zlasti kakšne napovedovalke vremena v tujini, rade pokažejo svoje dolge noge in razgaljene dekolteje, morajo zdaj kaj pokazati tudi moški, slovenski niso izključeni.

Voditelj na Planet TV Mirko Mayer je med oddajo odpel srajco in pokazal poraščenost ospredja, na kar nas je opozorila ena od bralk, ki je dogajanje ujela tudi v objektiv. Kot pravi, je bil ta trenutek zanj očitno stresen, saj mu je naprava na prsih prav na začetku izmerila najvišjo stopnjo stresa.

Pa naj še kdo reče, da so naši voditelji do vratu zapeti in zadrgnjeni …