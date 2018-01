FOTO: Slovenski rokometaš pokazal lepo ženo in otroka

Slovenski rokometaš Miha Žvižej je decembra drugič postal očka. Njegova srčna izbranka, Danka Laura, je tokrat rodila sina, ki sta ga poimenovala Oliver. Malega Oliverja se je najbolj razveselila starejša sestrica Freja, ob izteku leta 2017 pa je Miha na instagramu pokazal svojo družinico.

»Leto 2017 je bilo super noro! Iz Francije smo se preselili na Dansko, se vselili v novo hišo, Freja je praznovala svoj prvi rojstni dan, Laura je rodila Oliverja in zdaj smo štirje. In to so bili le utrinki! Leto 2017 je bilo stresno, zaposleno, toda ne morem biti srečnejši, kot sem zdaj. Upam, da bo leto 2018 malce manj kaotično in uspešnejše,« je pod družinskimi fotografijami zapisal Miha.