FOTO: Slovenski politik, ki spi v hotelu za 670 evrov na noč

Dobili smo predsedniškega kandidata, ki ne govori angleško. Z novim tednom je kandidaturo v Ljubljano prinesel koprski župan Boris Popovič, za katerega sicer ne trdimo, da je edini predsedniški kandidat, ki ne govori angleško, je pa edini, iz čigar kabineta so pred časom medijem pojasnjevali, da njegov manko v izobrazbi za človeka na taki funkciji ni nič slabega, češ da razume vse, pri govorjenju pa si pomaga z rokami.

Popovičev kabinet smo že 11. septembra zaprosili za podatke o županovih poteh v tujino in stroških zanje v zdajšnjem mandatu. A nam še niso odgovorili.

Ko oziroma če bo Popovič predsednik republike, nas bo po njegovem sporazumevanju v angleščini gotovo kmalu spoznal ves svet. Res pa je, da Popovič na davkoplačevalske stroške spoznava svet. Kot župan si je namreč ogledal zlasti angleško govoreči Miami v ameriški zvezni državi Floridi. Popovičev kabinet smo sicer že 11. septembra zaprosili za podatke o njegovih poteh v tujino in stroških zanje v zdajšnjem mandatu. A nam do roka niti do zaključka redakcije niso odgovorili. Žal ne vemo, ali še vedno seštevajo, zato bomo najnovejše podatke objavili, ko in če jih iz občine predsedniškega kandidata posredujejo. Za začetek pa smo pogledali v preteklost s pomočjo podatkov, ki jih je uspelo pridobiti novinarjem spletnega portala Pod črto.

Po teh gre koprski župan, tisti, ki govori angleško z rokami, vsako leto v Miami in tam, zato da lahko pri zajtrku stopi do predstavnikov ladjarskih družb, ki baje tam spijo, in predstavi prednosti Kopra kot turistične destinacije, prebiva v nesramno dragih luksuznih hotelih. Žal niso sporočili, ali vse to pove z rokami ali ima za potrebe tovrstnih osebnih kontaktov kakšne posebne panoje, zemljevide ali morebiti predstavitve na ipadu. Popovič in njegova ekipa, to je treba priznati, imajo pač vrhunsko domišljijo. Očitno koprski župan veliko da tudi na opazovanje okolice, saj je leta 2015 kar osem dni spal v hotelu Fontainebleau Miami Beach za 577 evrov na noč, kjer so mu davkoplačevalci plačali sobo Ocean front balcony, kar pomeni, da je imel balkon s pogledom na ocean. Nedvomno je tam dobil veliko dobrih idej za Koper in informacij, ki jih je potem v svoji angleščini z rokami premleval z ladjarskimi kolegi. Navsezadnje se menda človeku, vsaj tako pravijo, lažje približaš, če se imaš o čem pogovarjati, mar ne?

Ni pa bila leta 2015 zasoljena zgolj cena hotelske sobe, ampak tudi letalske vozovnice, s katero je lahko odšel tja in nazaj, stala je 2663 evrov. Ker eden ni nobeden, je Popovič, ne bodi len, pet noči prespal še v hotelu Marriott South Beach, kjer je občina pustila skupaj 2760 evrov, saj stane prenočitev 25 evrov manj kot v prej omenjenem hotelu. Predsedniški kandidat je tako za celotno župansko pot porabil več kot deset proračunskih tisočakov. Kar je v primerjavi z 20.800 evri, koliko je koprska občina za potovanje v Miami porabila tri leta prej, še malo, mar ne?

4616 dolarjev so stale prenočitve v hotelu Fontainebleau.

Takrat so šli z županom še trije predstavniki občine, saj je na sejmu Seatrade občina dobila priznanje za »izredno inovativen in prisrčen način sprejemanja turistov s potniških ladij«. Ali je potreba po tako veliki delegaciji nastala zaradi dodatnih komunikacijskih veščin, ni znano, se pa po specifikaciji računa vidi, kdo je kdo. Za šefovo nastanitev in potovanje, ker je bil lavreat, so plačali 670 evrov na noč in porabili skoraj polovico celotnega zneska za potovanje. Preostali trije z občine so spali in potovali za skupaj nekaj evrov več kot Popovič.