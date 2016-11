FOTO: Slovenska voditeljica v belem. Je rekla usodni da?

Radijska voditeljica Eva Cimbola pogosto povezuje prireditve. Tokrat je v bila v vlogi povezovalke 12. srečanja klap v Kamniku in je seveda potrebovala primerno obleko. To je iskala v enem od salonov v Kamniku, ker pa so imeli ogromno lepih poročnih oblek. Eva si ni mogla pomagati in je eno izmed kreacij tudi oblekla.