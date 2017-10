FOTO: Slovenska smučarka je postala ...

Triindvajsetletna Novogoričanka Ana Bucik je ne samo naša najboljša slalomistka, ampak tudi prava lepotica. Ob pogledu na njene fotografije, ki jih je za revijo Schön! Magazine naredil italijanski fotograf Fulvio Maiani, ji je marsikdo napovedoval tudi uspešno manekensko kariero. In prav je imel. Ana Bucik je zdaj postala nov obraz sevniške Lisce, kjer si z Anino pomočjo želijo prodreti tudi na tuje trge. Bucikova bo tako v letošnji sezoni razpoznavna tudi po novi, rdeči Liscini čeladi, medtem ko bo perilo skrbno skrito pod kombinezonom. »Na tekmah je pomembno, da sem sproščena in si zaupam, potem lahko pokažem največ, kar znam,« je z nasmehom na vprašanje, kako se počuti v vlogi manekenke, odgovorila študentka Fakultete za matematiko in fiziko, ki jo kmalu čakajo prve tekme svetovnega pokala in januarja glavni cilj – olimpijske igre v korejskem Pjongjangu.

